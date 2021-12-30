- Зачем "Спартаку" нужно было менять тренера, который занял с ним первое место в группе Лиги Европы? Этот вопрос не ко мне. Думаю, вы без труда догадаетесь, кому его следует задать, - передает слова Романцева "СЭ".
15 декабря официальные ресурсы "Спартака" объявили об увольнении действующего главного тренера - португальца Руя Витории. Под руководством 51-летнего специалиста, принявшего красно-белых в конце мая 2021 года, московский клуб стал победителем группы Лиги Европы с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". В то же время "Спартак" неудачно выступил с португальским тренером в чемпионате страны - девятое место и 23 очка в 18 матчах по итогам осенней части РПЛ. 17 декабря было объявлено о назначении нового наставника красно-белых - итальянца Паоло Ваноли, на выбор которого, по данным СМИ, оказала влияние жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.
Романцев: вы без труда догадаетесь, кому следует задать вопрос об уходе из "Спартака" Руя Витории
Экс-наставник и экс-президент "Спартака" Олег Романцев прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера в московском клубе.
Фото: РПЛ