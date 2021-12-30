- Кажется, что "Спартак" участвует в другом чемпионате. Либо соревнуются, кто с "Локомотивом" абсурднее исполнит. Как Леон поможет "Спартаку" против ЦСКА или "Динамо"? Видимо, красно-белые вдохновились "Динамо" и хотят развивать молодежь, но это не очень возможно. Но это не усиление прямо сейчас. Честно, я не уверен, что это вообще усиление. Ровно как и Хлусевич. "Спартак" не дает людям прогрессировать, зачастую мы, наоборот, видим регресс. Не очень понимаю этот трансфер, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее из сообщений официальных ресурсов "Спартака" стало известно, что красно-белые подписали контракт до 2025 года с 21-летним левым защитником с российским гражданством Леоном Классеном. Футболист выступал в австрийской Бундеслиге за "Тироль" и в нынешнем сезоне провел за свой клуб 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 результативных передач. Сумма трансферной компенсации за Классена, по данным Transfermarkt, составила 900 тысяч евро, его рыночную стоимость аналитики портала оценивают в 700 тысяч евро. В ноябре 2021 года "Спартак" объявил о будущем переходе в клуб во время зимнего трансферного окна правого полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича.
Червиченко - о трансфере Классена: "Спартак" не дает людям прогрессировать. Соревнуются с "Локо", кто абсурднее
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал трансфер в команду левого защитника "Тироля" Леона Классена.
Фото: youtube-канал "Футбольный Биги"