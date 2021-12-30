Смородская отметила, что сразу же убрала бы лимит на легионеров в РПЛ. По ее словам, такая мера позволит отрегулировать рынок и приведет к тому, что стоимость российских игроков понизится. Также Смородская раскритиковала менеджеров, работающих в российском футболе.
"Если бы у меня была возможность прямо сейчас что-то изменить в нашем футболе, я бы немедленно убрала лимит. Уберем лимит - отрегулируем рынок: можно будет приглашать поляков, белорусов и из других стран футболистов. Российские футболисты сразу подешевеют. В футболе слишком много проходимцев и дилетантов", - заявила Смородская.
Источник: РБ Спорт
Смородская: назвать лучшего футболиста в России за год я не могу, их у нас нет
Смородская: если бы имела возможность, сразу убрала бы лимит. В футболе слишком много проходимцев и дилетантов
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, что изменила бы в российском футболе в первую очередь.
Фото: ТАСС