Боярский: в 2022 году хочу видеть Семака главным тренером сборной России

"Всех болельщиков "Зенита" поздравляю с праздником. Желать чемпионства не буду, потому что оно и так в наших руках. В новом году хочу увидеть Семака в качестве главного тренера сборной России, вот так", - цитирует Боярского Sport24.
Напомним, после 18-ти туров РПЛ "Зенит" единолично возглавляет таблицу, набрав 38 очков. Отрыв от второго места составляет 2 очка. Также петербургский клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". Подопечные Семака в 6 матчах набрали 5 очков. "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы.
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Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский загадал новогоднее желание.
Фото: ФК "Зенит"