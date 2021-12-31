С Новым 2022 годом!

Команда Rusfootball.info по традиции поздравляет читателей с Новым годом и благодарит за то, что в 2021-м вы были с нами!





2022-й обещает стать не менее увлекательным. Уже в марте мы узнаем, сыграет ли сборная России на чемпионате мира, а для нашей страны ЧМ с командой Карпина и без неё – это совершенно разные турниры. «

Зарема отпразднует 100-летие «Спартака» с угодными ей директорами и тренерами. В мае Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов, а чемпионат мира на этот раз пройдет аж в ноябре-декабре и уже этим фактом сделает 2022-й особенным. Собственно, предстоящий чемпионат мира станет последним, где сыграют действительно сильнейшие сборные перед расширением до 48 команд.



В 2022 году мы желаем вам побольше побед любимых команд. Пусть футбол действительно будет отдушиной на фоне повседневных проблем, а не дополнительным поводом злиться и переживать, которых и так хватает. Ну а главное, чтобы вы, ваши родные и близкие были живы и здоровы! Остальное – в наших силах поправить, заработать, переломить. Побед во всем и ещё раз спасибо, что остаётесь с нами! 2021-й год получился по-футбольному очень событийным: в том числе и в нашей стране наконец состоялся чемпионат Европы, два лучших игрока эпохи сменили клубы, а Лео Месси ещё и выиграл турнир со сборной, в сборной России сменились тренер и капитан, « Спартак » поражал победами на полях Лиги Европы и потрясал скандалами в поле информационном – этими и другими событиями, плохими и хорошими, этот год несомненно отпечатается в нашей памяти. Да, поводы для радость тоже были – и мы о них рассказывали в отдельном материале.2022-й обещает стать не менее увлекательным. Уже в марте мы узнаем, сыграет ли сборная России на чемпионате мира, а для нашей страны ЧМ с командой Карпина и без неё – это совершенно разные турниры. « Зенит » на пороге больших перемен попробует пройти в еврокубках дальше «Спартака» и не подпустить к себе в РПЛ « Динамо » – команду, благодаря которой у нас ещё осталась вера в российский футбол.Зарема отпразднует 100-летие «Спартака» с угодными ей директорами и тренерами. В мае Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов, а чемпионат мира на этот раз пройдет аж в ноябре-декабре и уже этим фактом сделает 2022-й особенным. Собственно, предстоящий чемпионат мира станет последним, где сыграют действительно сильнейшие сборные перед расширением до 48 команд.В 2022 году мы желаем вам побольше побед любимых команд. Пусть футбол действительно будет отдушиной на фоне повседневных проблем, а не дополнительным поводом злиться и переживать, которых и так хватает. Ну а главное, чтобы вы, ваши родные и близкие были живы и здоровы! Остальное – в наших силах поправить, заработать, переломить. Побед во всем и ещё раз спасибо, что остаётесь с нами!