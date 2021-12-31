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Валенсия
1 - 2
ЭспаньолЗавершен

С Новым 2022 годом!

Команда Rusfootball.info по традиции поздравляет читателей с Новым годом и благодарит за то, что в 2021-м вы были с нами!
2021-й год получился по-футбольному очень событийным: в том числе и в нашей стране наконец состоялся чемпионат Европы, два лучших игрока эпохи сменили клубы, а Лео Месси ещё и выиграл турнир со сборной, в сборной России сменились тренер и капитан, «Спартак» поражал победами на полях Лиги Европы и потрясал скандалами в поле информационном – этими и другими событиями, плохими и хорошими, этот год несомненно отпечатается в нашей памяти. Да, поводы для радость тоже были – и мы о них рассказывали в отдельном материале.

2022-й обещает стать не менее увлекательным. Уже в марте мы узнаем, сыграет ли сборная России на чемпионате мира, а для нашей страны ЧМ с командой Карпина и без неё – это совершенно разные турниры. «Зенит» на пороге больших перемен попробует пройти в еврокубках дальше «Спартака» и не подпустить к себе в РПЛ «Динамо» – команду, благодаря которой у нас ещё осталась вера в российский футбол.
Зарема отпразднует 100-летие «Спартака» с угодными ей директорами и тренерами. В мае Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов, а чемпионат мира на этот раз пройдет аж в ноябре-декабре и уже этим фактом сделает 2022-й особенным. Собственно, предстоящий чемпионат мира станет последним, где сыграют действительно сильнейшие сборные перед расширением до 48 команд.

В 2022 году мы желаем вам побольше побед любимых команд. Пусть футбол действительно будет отдушиной на фоне повседневных проблем, а не дополнительным поводом злиться и переживать, которых и так хватает. Ну а главное, чтобы вы, ваши родные и близкие были живы и здоровы! Остальное – в наших силах поправить, заработать, переломить. Побед во всем и ещё раз спасибо, что остаётесь с нами!


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