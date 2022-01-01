"Почему они не придут в "Уфу", в "Арсенал"? В "Химки" или "Нижний Новгород"? Они же почему-то приходят в "Спартак", "Зенит", ЦСКА, – туда, где есть деньги. И начинают рассказывать, как надо в футбол играть. Как будто бы до этого у нас в футбол никто никогда не играл. У нас играют в футбол так, как они во снах своих не видели", - приводит слова Мостового "Газета.Ru".
Немецкий специалист Ральф Рангник в июле этого года стал директором по развитию и спорту в "Локомотиве". Спустя полгода он покинул клуб, временно возглавив "Манчестер Юнайтед". Его пост в Москве занял ассистент Рангника Ларс Корнетка.
"Спартак" в декабре официально назначил спортивным директором клуба Луку Каттани - экс-скаута "Пари-Сен Жермен". Главным тренером клуба стал Паоло Ваноли, ранее входивший в штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Спортивным директором "Динамо" с февраля 2020-го года работает Желько Бувач, до этого работавший ассистентом Юргена Клоппа в "Ливерпуле", "Боруссии Д" и "Майнце".
Мостовой - об иностранцах в РПЛ: у нас играют в футбол так, как они во снах своих не видели
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал тенденцию с приглашением иностранных сотрудников на руководящие посты в клубах РПЛ.
Фото: РИА Новости