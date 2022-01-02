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Жоржиньо: многим командам было бы тяжело с "Зенитом", окажись он в АПЛ

Полузащитник "Челси" Жоржиньо оценил уровень "Зенита", с которым лондонцы играли в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: Reuters
"Какое место "Зенит" мог бы занять в АПЛ? Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. "Зенит" не случайно находится там, где находится. Окажись, "Зенит" в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело", - цитирует Жоржиньо "Чемпионат".

"Зенит" и "Челси" встретились на стадии группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне. В Лондоне питерцы уступили с минимальным счетом (0:1). В домашнем матче, который завершал групповой этап, "Зенит" дважды отыгрывался и вырвал на последних секундах ничью (3:3). В итоге "Челси" вышел в 1/8 ЛЧ со второго места в группе, а "Зенит" с третьего отправился в 1/16 Лиги Европы.

В РПЛ "Зенит" ушел на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата. В активе подопечных Сергея Семака 38 очков, отрыв от "Динамо", идущего вторым, составляет 2 зачетных балла.




Теги: Жоржиньо Челси Зенит
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