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Червиченко: "Локо" поражает запредельной глупостью. У них со "Спартаком" свой чемпионат - кто отмочит более чудесатое

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего Федора Смолова из "Локомотива" в "Динамо".
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
- "Локомотив" поражает запредельной глупостью. Всё время ведут непримиримую войну, хотят что-то доказать. Кажется, что глупее ничего сделать нельзя, но они говорят: "Нет! Мы можем сделать еще глупее". У них со "Спартаком" свой отдельный чемпионат: они участвуют в том, что нам, бедолагам, еще неведомо. В какой-то момент мы проснемся и узнаем, что были соревнования по отдельному виду спорта: кто и что отмочит более чудесатое, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что 31-летний нападающий сборной России Федор Смолов может перейти из московского "Локомотива" в московское "Динамо". По данным из различных источников, форвард, у которого осталось еще полгода контракта с "железнодорожниками" с заработной платой около 3 миллионов евро в год, в составе бело-голубых согласен пойти на серьезное понижение зарплаты, при этом ему предлагается соглашение сроком полтора года. Сумма трансферной компенсации, которую "Динамо" уплатит "Локомотиву", составит, по информации СМИ, 10 миллионов рублей.

Назван срок действия контракта, который "Динамо" предлагает Смолову

СМИ: "Динамо" заплатит "Локомотиву" за Смолова около 10 миллионов рублей


Теги: Локомотив Динамо Спартак Смолов Червиченко
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