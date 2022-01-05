Могу сказать точно — нельзя винить тренера. Давайте начнем с того, что пришел Витория, и фактически ему не удалось пригласить ни одного из тех футболистов, которых он хотел.
Я согласен, что тренер должен работать с любым материалом и давать результат, но мне кажется, что в данной ситуации он стал заложником посторонних моментов, — приводит слова Бояринцева "Реальное время".
Португальский специалист Руй Витория был назначен главным тренером "Спартака" в мае 2021 года, но уже в декабре был уволен. Под его руководством команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а первую часть чемпионата России закончила на девятом месте турнирной таблицы с 23 очками в 18 турах.
Новым главным тренером "Спартака" стал итальянец Паоло Ваноли.
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Бояринцев — об увольнении Витории: в данной ситуации он стал заложником посторонних моментов
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев высказался об увольнении главного тренера команды Руя Витории.
Фото: ФК "Спартак"