"Руй Витория сейчас не готов обсуждать предложения из России. Про интерес "Краснодара" к нему мы ничего не знаем", - сказал агент.
Напомним, ранее руководство "Краснодара" уволило Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. СМИ называли ряд специалистов в качестве претендентов на должность наставника "быков". В частности, указывались имена тренеров с опытом работы в РПЛ.
Гончаренко возглавлял "Краснодар" с апреля 2021 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда набрала 29 очков под его руководством. "Быки" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Metaratings
Агент Витории: ничего не знаю про интерес к Рую со стороны "Краснодара"
Агент Мохаммед Афзал, представляющий интересы бывшего наставника "Спартака" Руя Витории, заявил, что его клиент сейчас не готов рассматривать предложения из России.
Фото: "Спартак"