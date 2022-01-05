Гришин отметил, что решение руководства "Краснодара" прекратить сотрудничество с Гончаренко стало для него неожиданным. По его мнению, клуб несвоевременно расстался с тренером.
"Для меня это решение стало неожиданным. Если и увольнять тренера, то в декабре после последней игры и за что-то. Здесь же произошла какая-то вещь внутри клуба. Конечно, неожиданно, когда тренера увольняют перед сборами", - сказал Гришин.
Напомним, ранее "Краснодар" объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Белорусский специалист работал с "быками" с апреля 2021 года.
Источник: Чемпионат
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"Если и увольнять тренера, то за что-то". Гришин - об отставке Гончаренко
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об уходе Виктора Гончаренко из "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"