Хохлов заявил, что не вполне понимает решение руководства "Краснодара" уволить Гончаренко с поста главного тренера команды. Также он отметил нестабильность в игре "быков" при белорусском специалисте.
"Непонятное решение отправить в отставку Гончаренко. Он же только недавно возглавил "Краснодар". Видимо, он не показал результат и тот футбол, который хочет видеть руководство клуба. Моментами команда играла неплохо, иногда мне не очень нравилось. Но тот "Краснодар", который был при Кононове, я не увидел до сих пор", - заявил Хохлов.
Напомним, что накануне "Краснодар" сообщил о прекращении сотрудничества с Гончаренко, возглавлявшим команду с апреля 2021 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ "быки", имея в активе 29 очков, располагаются на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: РБ Спорт
"Непонятное решение". Хохлов поделился мнением о расставании "Краснодара" с Гончаренко
Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал уход Виктора Гончаренко из "Краснодара".
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