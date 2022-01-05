Напомним, ранее СМИ сообщили, что петербургский клуб заинтересован в приобретении Габриэла Барбозы, также известного как Габигол.
По словам агента нападающего "Фламенго", его партнер обсуждал с представителями "Зенита" тему трансфера игрока.
"На эту тему разговаривает с моим партнером российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у него была встреча по этому поводу", - сказал Педросо.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Габриэла Барбозы прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к игроку
Жуниор Педросо, агент форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы, отреагировал на информацию о том, что игрок может перейти в "Зенит".
Фото: Getty Images