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Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович заинтересовал один из турецких клубов.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, главным вопросом остается то, что турки не хотят полностью платить зарплату полузащитнику, но этот вариант не устраивает московский клуб.

Отметим, что Бистрович вторую часть прошлого сезона провел на правах аренды в турецком клубе "Касымпаша". Полузащитник перешел в ЦСКА зимой 2018 года. Его соглашение с "армейцами" рассчитано до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.

В текущем сезоне хорват провел за ЦСКА 8 матчей во всех турнирах, на счету Бистровича 2 забитых мяча.

Источник: Metaratings


Теги: Бистрович ЦСКА
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