Как сообщает источник, Маслов вернется в строй ориентировочно в конце января. Более точные сроки появятся после обследования, которое состоится, когда игроки красно-белых вернутся в клуб из отпусков.
Напомним, Маслов летом получил серьезную травму, которая в итоге вывела его из строя до конца календарного года. В нынешнем сезоне защитник еще не сыграл ни одного матча.
Маслов перебрался в систему красно-белых в 2018-м году из "Тюмени". С того момента 21-летний защитник провел за основную команду "Спартака" 39 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 млн евро.
Источник: "Metaratings"
Источник: Маслов вернется к тренировкам со "Спартаком" в конце января
Стали известны сроки восстановления защитника "Спартака" Павла Маслова.
Фото: ФК "Спартак"