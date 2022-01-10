Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что интерес к Уткину проявили московские клубы "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА.
"Пока без комментариев", - сказал агент Уткина.
Полузащитник Даниил Уткин в текущем сезоне провел 17 матчей за "Ахмат" в РПЛ, на его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача. В составе грозненцев Уткин выступает на правах аренды. Футболист принадлежит "Краснодару. Контракт 22-летнего Уткина с "быками" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.
Источник: Sport24
Арустамян: "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА интересуются Даниилом Уткиным
Агент Уткина прокомментировал информацию об интересе трех клубов РПЛ к футболисту
Тимофей Бердышев, агент полузащитника "Ахмата" Даниила Уткина, прокомментировал слухи, что игроком интересуются три топ-клуба РПЛ.
Фото: РПЛ