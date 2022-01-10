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Агент Уткина прокомментировал информацию об интересе трех клубов РПЛ к футболисту

Тимофей Бердышев, агент полузащитника "Ахмата" Даниила Уткина, прокомментировал слухи, что игроком интересуются три топ-клуба РПЛ.
Фото: РПЛ
Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что интерес к Уткину проявили московские клубы "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА.

"Пока без комментариев", - сказал агент Уткина.

Полузащитник Даниил Уткин в текущем сезоне провел 17 матчей за "Ахмат" в РПЛ, на его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача. В составе грозненцев Уткин выступает на правах аренды. Футболист принадлежит "Краснодару. Контракт 22-летнего Уткина с "быками" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.

Источник: Sport24

Арустамян: "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА интересуются Даниилом Уткиным


Теги: Уткин Ахмат Краснодар
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