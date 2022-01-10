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Боярский: боготворю Азмуна! "Зениту" нужно удержать его любыми способами

Известный актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", высказался о потенциальном уходе форварда Сердара Азмуна из петербургского клуба нынешней зимой.
Фото: РИА Новости
Боярский заявил, что Азмун является уникальным для РПЛ футболистом. Также он призвал "Зенит" любыми способами удержать нападающего в клубе.

"Таких игроков в РПЛ точно нет. Найти ему замену невозможно! Я его боготворю! И я безумно счастлив, что он сейчас в "Зените". Идеальный вариант. Нужно достать все резервы и удержать Сердара любым способом", - заявил Боярский.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Азмун провел 15 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Контракт иранского форварда с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Боярский Азмун Зенит
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