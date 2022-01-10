— Конечно, его взяли с прицелом на то, что один из нападающих покинет клуб. Не думаю, что Сергеева взяли, чтобы он просто сидел на лавке, — цитирует Радченко Eurostavka.
Вчера, 10 января, "Зенит" объявил о покупке нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. За него была выплачена сумма отступных, по версии СМИ, эта цифра составляет 180 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь голов и отдал шесть голевых передач в 20 матчах.
Источник: "Зенит" заплатил "Крыльям Советов" за Сергеева меньше 2,14 млн евро
Радченко: не думаю, что "Зенит" взял Сергеева, чтобы он просто сидел на лавке
Бывший российский футболист Дмитрий Радченко прокомментировал переход в "Зенит" нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
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