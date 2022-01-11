— Впервые об этом слышу. Каждый день в прессе мелькают разные фамилии. Нет смысла реагировать на такие слухи, — цитирует Пинто Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний Жиго входит в сферу интересов итальянского клуба. Контракт французского защитника истекает в конце сезона, он не хочет его продлевать.
В нынешнем сезоне Жиго в 24 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.
В "Роме" опровергли интерес к Жиго
Спортивный директор римской "Ромы" Тьяго Пинто отреагировал на интерес команды к защитнику "Спартака" Самюэлю Жиго.
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