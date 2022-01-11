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Лещенко: Смолов - прекрасное приобретение для "Динамо", он усилит команду

Известный певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал предстоящий переход нападающего Федора Смолова в стан "бело-голубых".
Фото: Sport24
Лещенко отметил, что Смолов - хорошее приобретение для "Динамо". По словам артиста, Федор сможет усилить московскую команду.

"Это прекрасное приобретение. На сегодняшний день он является одним из топовых наших нападающих, безусловно усилит "Динамо". Несмотря на свой возраст, он еще три-четыре года сможет поиграть на высоком уровне", - заявил Лещенко.

Отметим, ранее сообщалось, что Смолов отправился вместе с "Динамо" на сборы. Ожидается, что в ближайшее время клуб официально объявит о переходе 31-летнего нападающего из "Локомотива".

Источник: Eurostavka

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Теги: Лещенко Динамо Смолов
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