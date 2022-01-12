Ткаченко, в частности, заявил, что переход в "Динамо" свидетельствует о высоком уровне Смолова.
"Переход Смолова в "Динамо" - команду, представляющую самый прогрессирующий и содержательно привлекательный проект в русском футболе, это круто и говорит об уровне Феди. Но это еще и очень ответственно. Мы очень довольны проделанной работой", - сказал Ткаченко.
Отметим, что сегодня, 12 января, "Динамо" объявило о трансфере Смолова, с 2018 года выступавшего за "Локомотив". 31-летний нападающий заключил с "бело-голубыми" контракт, который рассчитан до 2024 года.
Источник: Чемпионат
Представитель Смолова высказался о переходе игрока в "Динамо"
Герман Ткаченко, представитель форварда Федора Смолова, высказался о переходе игрока из "Локомотива" в "Динамо".
Фото: "Чемпионат"