Напомним, ранее "Локомотив" объявил о переходе Мурило в "Палмейрас".
Семин заявил, что уход бразильца является потерей для "Локомотива". По словам тренера, Мурило недавно начал показывать лучший футбол в своей карьере.
"Считаю, при мне Мурило начал прогрессировать в каких-то компонентах, а сейчас вышел на свой пик. Не зря же бразильцы его назад забрали, выкупили. Так что для "Локомотива" это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая. При этом бразилец перспективнее", - заявил Семин.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин: Мурило вышел на свой пик. Для "Локомотива" его уход - потеря
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об уходе защитника Мурило из московского клуба.
Фото: "Локомотив"