Самедов заявил, что Жирков принесет пользу "Химкам". По его словам, этот игрок намного сильнее многих молодых футболистов из клубов РПЛ.
"Я думаю, Жирков на 100% поможет "Химкам". Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате. Не знаю, насколько трио Мамаев, Глушаков, Жирков поможет "Химкам" избежать вылета. Но знаю точно, что это большие футболисты с хорошей карьерой", - сказал Самедов.
Напомним, накануне стало известно, что 38-летний Жирков заключил соглашение с "Химками". Контракт игрока с подмосковным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Предусмотрена опция продления договора на один год.
"Химки", набрав 14 очков, располагаются на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров.
Источник: Спорт-Экспресс
Самедов: Жирков сейчас на две головы выше многих молодых российских игроков из клубов РПЛ
Экс-игрок сборной России Александр Самедов отреагировал на переход полузащитника Юрия Жиркова в "Химки".
Фото: "Зенит"