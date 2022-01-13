Первый зимний сбор "Динамо" стартовал накануне в Катаре. Шиманьски и Лесовой прибудут на него позже основной группы футболистов "бело-голубых".
О состоянии футболистов "Динамо", восстанавливающихся после травм, рассказал главный врач команды Александр Родионов. По его словам, Шиманьски и Лесовой будут готовиться по индивидуальной программе на первом сборе. В то же время защитник Диего Лаксальт восстановился и будет работать в общей группе, сообщил Родионов.
"У Шиманьски, Ласкальта и Лесового были различного рода травмы. <...> Если мы говорим о Диего и Дани, их уже ничего не беспокоит. Лаксальт уже на первых сборах будет работать в общей группе, для Лесового этот сбор будет проходить еще по индивидуальной подготовке. Что касается Шиманьски, то в связи с тем, что операция ему была сделана по ходу зимней паузы, он здесь будет готовиться индивидуально", - заявил Родионов.
Источник: Матч ТВ
Шиманьски и Лесовой будут работать по индивидуальной программе на первом сборе "Динамо"
Полузащитники "Динамо" Себастьян Шиманьски и Даниил Лесовой проведут первый сбор команды по индивидуальной программе.
Фото: "Матч ТВ"