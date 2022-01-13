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СМИ: "Локомотив" хочет получить за Сильянова 2 млн евро

"Локомотив" готов расстаться с защитником Александром Сильяновым.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, "Локо" хочет выручит за футболиста 2 млн евро. Продажу "железнодорожники" рассматривают на тот случай, если клуб договорится с "Уралом" по трансферу другого защитника - Арсена Адамова.

Отмечается, что интерес к футболисту проявило "Динамо", но решения ни по Адамову, ни по Сильянову у "Локомотива" нет.

Защитник Александр Сильянов в текущем сезоне провел 8 матчей в РПЛ и 2 игры в Лиге Европы в составе "Локо", результативными действиями не отметился. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тыс евро.

Источник: РБ Спорт


Теги: Локомотив Сильянов Российские трансферы
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