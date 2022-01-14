Речь идет о защитнике Владимире Рыкове и нападающем Андрее Панюкове. Вероятно, контракт с Рыковым будет расторгнут. Панюков, скорее всего, отправится в аренду с дальнейшим возвращением в екатеринбургский клуб.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Панюков провел шесть матчей. На счету 27-летнего нападающего один гол. 34-летний Рыков принял участие в четырех матчах нынешнего розыгрыша РПЛ и не отличился результативными действиями.
"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе екатеринбургской команды 19 очков по итогам 18 туров.
Источник: РБ Спорт
"Урал" может расторгнуть контракт с Рыковым и отдать в аренду Панюкова
"Урал" расстанется с двумя игроками в зимнее трансферное окно.
Фото: "СЭ"