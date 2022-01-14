Врач "красно-белых" Глеб Чернов сообщил, что защитник команды Самюэль Жиго заболел, его изолировали от других футболистов. В сезоне-2021/22 Жиго провел 24 матча во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.
"Жиго приболел, решили огородить от команды. Это не коронавирус, но посчитали нужным обезопасить коллектив. Моя рекомендация игрокам "Спартака" - 100% надо вакцинироваться. Люди чаще всего настороженно относятся к вакцинам до тех пор, пока беда не приходит в наш дом. Но антиваксеров в "Спартаке" нет", - сказал Чернов.
Напомним, что в среду, 12 января, игроки основного состава "Спартака" вышли из отпуска. До 16 января "красно-белые" будут готовиться в Москве, после чего улетят на сбор в ОАЭ. Первый сбор продлится до 29 января.
"Спартак" на зимнюю паузу ушел на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка.
Источник: Матч ТВ
Врач "Спартака": Жиго приболел, но это точно не коронавирус
Игроки "Спартака" в пятницу, 14 января проходят медосмотр перед началом зимних тренировочных сборов.
Фото: ФК "Спартак"