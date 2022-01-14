Напомним, в январе "ириски" заключили с Миколенко контракт до 2026 года. Виталий - воспитанник киевского "Динамо". За первую команду он выступал с 2017 года.
Семин поделился мнением о том, почему большинство игроков сборной Украины переходят в топ-чемпионаты, а российские футболисты в редких случаях отправляются играть в Европу.
"В киевском "Динамо" очень хорошо работает школа, которая подготовила Миколенко. Она опирается на идеи Лобановского, тем самым происходит хорошее воспитание молодого поколения футболистов. Исходя из этого, Миколенко и пригласили в "Эвертон". Надеюсь, что и у нас в ближайшем будущем появятся футболисты, которые будут уезжать в Европу", - сказал Семин.
Защитник Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Халл Сити". "Ириски" в дополнительное время победили соперника (3:2), 22-летний украинец провел на поле все 120 минут.
Сейчас в Европе играет 4 российских футболиста: Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Кокорин ("Фиорентина"), Александр Головин ("Монако") и Денис Черышев ("Валенсия").
Источник: РБ Спорт
Семин - о Миколенко: надеюсь, в России появятся такие же игроки, которые будут уезжать в Европу
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин прокомментировал переход украинского защитника Виталия Миколенко в "Эвертон".
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