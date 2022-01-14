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Орлов: Фарке в "Краснодаре" — большой риск. Хотелось бы видеть тренера, который создаст команду

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение в "Краснодар" главным тренером Даниэля Фарке.
Фото: Getty Images
— Брать Даниэля Фарке — большой риск. Он ничем не прославился на тренерском поприще. Все-таки "Краснодар" — такая команда, где хотелось бы видеть тренера, который создаст команду.

Наверное, Галицкий понял, что русскоговорящие тренеры не соответствуют его требованиям, которые он предъявляет к наставнику команды, — приводит слова Орлова РБК Спорт.

45-летний Фарке стал главным тренером "Краснодара" 13 января 2022 года, подписав контракт до лета 2024 года. На этом посту немецкий специалист заменил Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку.

Сообщалось, что Фарке впечатлил Сергея Галицкого и руководство "быков": он изучил биографию клуба, перевёл и ознакомился с интервью самого владельца клуба, чтобы больше погрузиться в рабочий процесс.

"Краснодар" показал первую тренировку под руководством Фарке (видео)


Теги: Краснодар Орлов Фарке
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