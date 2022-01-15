"Думаю, что в целом мы прошли ее нормально. При этом считаю, что могли выступить и лучше. У нас была хорошая серия в сентябре-октябре. Потом что-то разладилось, но в итоге сумели наладить ситуацию и ушли на перерыв в хорошем настроении, выиграв в декабре два матча подряд", - приводит слова Бийола Bobsoccer.
ЦСКА ушел на зимний перерыв 4-й строчке в РПЛ, набрав в 18 матчах 30 очков. 26 февраля "армейцы" возобновят сезон гостевым матчем со "Спартаком" в 19-м туре чемпионата России.
Полузащитник Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Прошлый сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в немецком "Ганновере". В сезоне-2021/22 словенец сыграл в 17 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за "армейцев" Бийол провел 83 матча и забил 7 мячей.
Хавбек ЦСКА Бийол подвел итоги первой части сезона в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал итоги первой части сезона в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА