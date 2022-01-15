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Аршавин назначен на пост заместителя гендиректора "Зенита"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора клуба.
Фото: "Зенит"
В августе 2020 года Аршавин занял пост директора департамента по развитию молодежного футбола "Зенита". Как сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев, руководство клуба решило поднять Аршавина в должности. Медведев также рассказал, чем менеджер будет заниматься на новом посту.

"На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников "Газпром-Академии" до основной команды клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается", - заявил Медведев.

Напомним, что "Зенит" завершил первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ на первом месте в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Сергея Семака 38 набранных очков. От идущего вторым "Динамо" петербуржцев отделяют два очка. Сейчас "Зенит" находится в ОАЭ, где проводятся сборы команды.

Источник: ТАСС


Теги: Аршавин Медведев Зенит
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