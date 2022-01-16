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"Пока собака Азмуна летает на частном самолете, дочь ждет денег на лечение". Девушка из Казани - об иске к игроку "Зенита"

Девушка, которая ранее заявляла, что имеет ребенка от форварда "Зенита" Сердара Азмуна, рассказала о том, как просила футболиста помочь ей финансово с лечением дочери.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, в октябре прошлого года, девушка из Казани, которую зовут Алия, заявила, что Азмун является отцом ее дочери. Сам форвард публично не признал родство с ребенком. Девушка, которая не раскрывает своего полного имени, подала в суд иск о признании отцовства и выплате алиментов.

"В декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение", - цитирует девушку "СЭ".

В нынешнем сезоне Азмун провел 15 матчей в РПЛ, забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в "Лионе", "Ювентусе" или "Ньюкасле". Контракт иранца с "Зенитом" истекает по окончании сезона. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 25 млн евро.

За "Зенит" Азмун выступает с 2019-го года. Ранее он играл за "Ростов" и "Рубин".

"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера. В активе подопечных Сергея Семака 38 набранных очков в 18 турах. Отрыв от "Динамо", идущего вторым, составляет два очка.


Теги: Азмун Зенит
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