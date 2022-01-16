Указанная сумма может быть выплачена в случае досрочного расторжения контракта с игроком в зимнее трансферное окно. При этом не исключено, что ее уменьшат при переговорах.
Агент Хендрикса не раз говорил о том, что полузащитник не желает уходить из "Спартака" нынешней зимой. Согласно условиям договора, игрока не могут перевести во вторую команду "красно-белых".
После приобретения ямайского форварда Шамара Николсона число легионеров в "Спартаке" возросло до девяти. При этом для участия в РПЛ можно заявить восемь иностранных футболистов. В связи с этим "Спартак" ищет варианты расставания с одним из легионеров.
Напомним, что Хендрикс пополнил состав "Спартака" минувшей зимой. Он перешел в московский клуб из ПСВ. В нынешнем розыгрыше РПЛ 26-летний голландский хавбек провел восемь матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" может выплатить Хендриксу около 3,5 млн евро в случае досрочного расторжения контракта
"Спартак" может выплатить полузащитнику Йорриту Хендриксу компенсацию до 3,5 миллиона евро, если игрок покинет клуб в ближайшее время.
Фото: "Спартак"