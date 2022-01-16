Напомним 13 января "Локомотив" объявил о расторжении контракта с Зе Луишем. Еще в сентябре футболиста исключили из заявки команды. В сегодняшнем интервью форвард заявил, что с ним не согласовывали исключение из заявки, а клуб не поддерживал его в ходе восстановления после повреждения. Кроме того, он заявил, что ситуацию спровоцировал именно спортивный директор "Локо".
"Я очень удивился высказываниям Зе - они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм - безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях", - цитирует Цорна "Чемпионат".
Зе Луиш выступал за красно-зеленых с октября 2020-го года. За это время форвард провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч. Ранее футболист выступал за "Порту", "Спартак", "Брагу" и "Видеотон".
"Локомотив" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 6-м месте. В активе команды Маркуса Гиздоля 28 очков.
Цорн отреагировал на обвинения Зе Луиша в том, что "Локомотив" его бросил
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал высказывания экс-форварда клуба Зе Луиша.
Фото: ФК "Локомотив"