Источник: причиной возвращения Черевченко в "Химки" стало то, что клуб не смог выплатить ему неустойку

Появилась информация о том, почему главный тренер "Химок" Игорь Черевченко вернулся в клуб через месяц после увольнения.

Фото: РПЛ





Как сообщает источник, причиной возвращения тренера стало то, что "Химки", испытывающие финансовые трудности, не смогли выплатить ему неустойку за расторжение контракта. В результате спустя месяц руководство клуба приняло решение вернуть Черевченко в команду.



После 18 туров РПЛ "Химки" занимают последнее место в РПЛ. В активе подопечных Черевченко 14 очков. От зоны стыковых матчей их отделяет 4 зачетных балла.



Источник: Напомним, Игорь Черевченко покинул "Химки" в конце октября после разгромного поражения от " Динамо " (1:4). 19 ноября клуб сообщил о том, что специалист снова станет главным тренером "Химок". С момента возвращения Черевченко команда дважды сыграла вничью - с ЦСКА (0:0) и "Краснодаром" (3:3), а также уступила тульскому "Арсеналу" (1:2) и "Ахмату" (1:4).Как сообщает источник, причиной возвращения тренера стало то, что "Химки", испытывающие финансовые трудности, не смогли выплатить ему неустойку за расторжение контракта. В результате спустя месяц руководство клуба приняло решение вернуть Черевченко в команду.После 18 туров РПЛ "Химки" занимают последнее место в РПЛ. В активе подопечных Черевченко 14 очков. От зоны стыковых матчей их отделяет 4 зачетных балла.Источник: Sport24