По данным источника, ожидается, что Пруцев прибудет на сбор "Спартака" до середины следующей недели.
Напомним, ранее наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин сообщил, что игрок не отправился вместе с самарской командой на первый зимний сбор в Турцию. По словам тренера, Пруцев готовится к тому, что вопросы насчет его трансфера в "Спартак" вскоре будут решены.
Ранее СМИ сообщали, что за трансфер 21-летнего Пруцева "Спартак" заплатит "Крыльям" около 1,4 миллиона евро.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Пруцев провел 17 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
СМИ: Пруцев должен присоединиться к "Спартаку" на сборе на следующей неделе
Полузащитник Данил Пруцев вскоре присоединится к "Спартаку" на сборе в ОАЭ.
Фото: РПЛ