Кечинов отметил, что уход Жиго станет серьезной потерей для команды, поскольку на данный момент в коллективе нет игроков, способных заменить французского защитника.
"Пока замены ему нет. Именно как основному защитнику, как лидеру команды. Как в раздевалке, так и на поле. Поэтому, наверное, это будет серьезная потеря. Но, я надеюсь, что руководство и новый спортивный директор найдут достойную замену. Может быть, даже еще сильнее защитника", - заявил Кечинов.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Жиго, контракт которого со "Спартаком" истекает по завершении сезона, может продолжить карьеру во Франции. Указывалось, что в услугах защитника заинтересован "Марсель".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Жиго принял участие в 16 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Кечинов: замены Жиго в "Спартаке" нет, это будет серьезная потеря для команды
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Самуэля Жиго из клуба.
Фото: "Спартак"