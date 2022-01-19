Напомним, Тюкавин в недавнем интервью заявил, что "Спартак" всегда был для него самым принципиальным соперником, а у него самого в связи с этим даже нет в гардеробе красной одежды. После этого заявления нашелся снимок юного футболиста, на котором он стоит в форме "Спартака".
"Это Чельстрема футболка, родителям друзья подарили. У Тюкавина были предложения от "Спартака", ЦСКА и "Зенита". Костя мог получать больше денег, но сразу сказал: "Я буду подписывать контракт в России только с «Динамо". Костя умный нормальный парень, у него нормальная голова на плечах", - приводит слова Сафонова "Матч ТВ".
В текущем сезоне РПЛ Тюкавин провел 20 матчей за бело-голубых, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024-го года.
Агент Тюкавина: у Кости были предложения от "Спартака", ЦСКА и "Зенита"
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на критику футболиста в связи с появлением в сети детского снимка в форме "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"