Напомним, ранее в интервью Матвей Сафонов заявил, что карьера Акинфеева не является для него пределом мечтаний. Кроме того, голкипер "Краснодара" сказал, что сейчас он показывает более сильный уровень игры, чем Акинфеев.
"Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение.
Сафонов обладает определенным потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи", - приводит слова Габулова "СЭ".
В нынешнем сезоне чемпионата России Сафонов провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей и 6 раз оставил ворота на замке. На счету Акинфеева 18 встреч, 16 пропущенных голов и 9 сухих матчей.
Габулов: читал высказывания Сафонова про Акинфеева, они мне очень не понравились
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал высказывания голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова про Игоря Акинфеева.
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