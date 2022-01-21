Источник: "Крылья Советов" могут арендовать Ивана Игнатьева из "Рубина"

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев может на правах аренды перебраться в "Крылья Советов".

Фото: ФК "Рубин"





Игнатьев выступает за "Рубин" с января 2020-го. Тогда казанцы заплатили за него "Краснодару" 7 млн евро. С того момента форвард забил 3 мяча за клуб, причем все они были забиты с одиннадцатиметровых.



В нынешнем сезоне Игнатьев провел 10 матчей во всех турнирах и не отличался результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt текущая стоимость Игнатьева составляет 2 млн евро.



Напомним, ранее "Крылья" покинул нападающий Иван Сергеев, который перебрался в "



Источник: Как сообщает источник, " Рубин " и "Крылья Советов" ведут переговоры о возможной аренде в последние недели. Сообщается, что ситуация осложняется нежеланием казанцев платить часть зарплаты форварда на время аренды.Игнатьев выступает за "Рубин" с января 2020-го. Тогда казанцы заплатили за него "Краснодару" 7 млн евро. С того момента форвард забил 3 мяча за клуб, причем все они были забиты с одиннадцатиметровых.В нынешнем сезоне Игнатьев провел 10 матчей во всех турнирах и не отличался результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt текущая стоимость Игнатьева составляет 2 млн евро.Напомним, ранее "Крылья" покинул нападающий Иван Сергеев, который перебрался в " Зенит ".Источник: "СЭ"