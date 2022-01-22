Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
"Fan ID? Против, наверное. Если обычный человек захочет пойти на футбол, ему придется все эти бумаги заполнять. Как всегда было: мимо стадиона шел, захотел пойти на футбол, зашел в кассу, купил билет. А все остальное - тяжело. Но приняли закон, что делать? Отталкиваемся от этого", - сказал Мостовой.
Ранее появилась информация, что члены фанатских объединений "Спартака" приняли решение бойкотировать матчи своей команды после возобновления сезона в связи с введением Fan ID. Также стало известно, что несколько фанатских объединений московского ЦСКА готовы отказаться от посещения ближайших матчей Российской Премьер-лиги.
Источник: "СЭ"
Источник: активные болельщики ЦСКА намерены бойкотировать матчи РПЛ в знак протеста против введения Fan ID
Ан. Мостовой - о Fan ID: против, наверное. Но приняли закон, что делать?
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях в России.
Фото: ФК "Зенит"