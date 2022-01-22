Ранее сообщалось, что Кокорин получал в московском клубе 22 млн рублей в месяц за то, что не нарушал правила команды - не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры, тренировки, не договаривался с другими командами.
Газизов назвал информацию о подобном бонусе для нападающего бредом.
"Как контракт создан? То есть условно ты делаешь основную заработную плату и потом пишешь премию. 100-процентную, которая выплачивается футболистам. А какая из них в каком промежутке там… Кто-то делает, например, 20% - зарплата, а 80% - премия, кто-то 30 на 70. Кто-то 10 делает. Это осуществляется для того, что если футболист не делает свою работу, то наказать ты его можешь только чем? На зарплату у тебя действий никаких нету. То есть ты наказываешь на премию", - цитирует Газизова Матч ТВ.
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабря 2020-го. Он покинул клуб из-за разногласий с руководством. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал до назначения в московский клуб.
Александр Кокорин перешел в состав московского "Спартака" летом 2020 года на правах свободного агента. За первую часть сезона он провел 8 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 игры в Кубке России, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. С января прошлого года Кокорин защищает цвета "Фиорентины".
Источник: Кокорин получал в "Спартаке" премию 22 млн рублей в месяц за то, что не нарушал правила распорядка
Газизов рассказал об особенностях контракта Кокорина в "Спартаке"
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о премии для нападающего Александра Кокорина за соблюдение дисциплины во времена выступления за московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"