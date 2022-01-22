Пресс-служба "Спартака" поприветствовала защитника в сторис инстаграма и выложила видео с его участием в тренировке. Напомним, Жиго пропустил начало сбора красно-белых. Сообщалось, что это произошло из-за простудного заболевания.
Жиго выступает за "Спартак" с 2018-го года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона. Сообщалось, что клуб не приступал к обсуждению нового соглашения с футболистом, поскольку из-за семейных проблем француз настроен вернуться на Родину.
В числе претендентов на защитника назывались "Лион", "Марсель", "Лилль", "Гент" и "Рома".
Жиго присоединился к "Спартаку" на сборах и вернулся к тренировкам
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго вернулся в строй.
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