Радченко — об Азмуне в "Байере": ему больше подошли бы Испания, Португалия

— Конечно, Азмуну будет тяжело, все-таки новый чемпионат, команда. Ему больше подошли бы Испания, Португалия, там точно было бы полегче. В «Зените» Азмун очень хорошо выступал, забивал много мячей и принес много побед команде, — цитирует Радченко "РБ Спорт".
Вчера, 22 января, "Байер" объявил о заключении предварительного соглашения с 27-летним нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном. Футболист присоединится к немецкой команде летом после истечения контракта с российской.
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Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал предстоящий уход форварда команды Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Зенит"