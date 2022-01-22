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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.61
Арсенал
17:00
БернлиНе начат
П1 1.34X 5.4П2 9.4
Лестер Сити
17:00
БрайтонНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Челси
19:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.78X 3.75П2 4.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
16:00
ОсасунаНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95
Реал
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.2X 7.4П2 14
Реал Сосьедад
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.69X 3.55П2 6
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.65X 3.05П2 3
Алавес
23:00
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.2П2 1.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
14:30
ФиорентинаНе начат
П1 5.2X 4.1П2 1.65
Специя
17:00
СампдорияНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.8
Торино
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.12X 3.6П2 3.45
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
П1 1.1X 10П2 28
Эмполи
20:00
РомаНе начат
П1 3.85X 4.1П2 1.87
Милан
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.55X 4.4П2 5.8
Герта
19:30
БаварияНе начат
П1 11X 7.2П2 1.23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Метц
15:00
НиццаНе начат
П1 5.2X 3.95П2 1.68
Клермон
17:00
РеннНе начат
П1 4.6X 3.8П2 1.79
Нант
17:00
ЛорьянНе начат
П1 2.12X 3.2П2 3.9
Бордо
17:00
СтрасбурНе начат
П1 3.95X 3.8П2 1.91
Анже
17:00
ТруаНе начат
П1 2.23X 3.1П2 3.75
Монпелье
19:05
МонакоНе начат
П1 4X 3.6П2 1.94
ПСЖ
22:45
РеймсНе начат
П1 1.22X 7П2 13

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Краснодар
15:00
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Радченко — об Азмуне в "Байере": ему больше подошли бы Испания, Португалия

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал предстоящий уход форварда команды Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Зенит"
— Конечно, Азмуну будет тяжело, все-таки новый чемпионат, команда. Ему больше подошли бы Испания, Португалия, там точно было бы полегче. В «Зените» Азмун очень хорошо выступал, забивал много мячей и принес много побед команде, — цитирует Радченко "РБ Спорт".

Вчера, 22 января, "Байер" объявил о заключении предварительного соглашения с 27-летним нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном. Футболист присоединится к немецкой команде летом после истечения контракта с российской.

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Теги: Зенит Байер Радченко Азмун Бундеслига Российские трансферы
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