По словам Яровинского, казанцы не вели переговоров с "Зенитом" относительно подписания Дзюбы.
"Что с Дзюбой? Ничего. Ничего абсолютно. Это слухи. Были ли переговоры? Нет, не было. Бессмысленно обсуждать. Мне кажется, что у Дзюбы сейчас задачи с "Зенитом", и учитывая уход Азмуна, Артем может продлить контракт в Петербурге", - приводит слова Яровинского РБ Спорт.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
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Спортивный директор "Рубина" прокомментировал возможный трансфер Дзюбы
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал возможный переход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в казанский клуб.
Фото: ФК "Зенит"