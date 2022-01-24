- Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? Вместо того чтобы идти на компромисс. Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон, - передает слова Родниной "СЭ".
Ранее стало известно, что фанатские объединения "Спартака", а чуть позднее "Ростова" ("Ростсельмаша") выступили с заявлениями о решении бойкотировать оформление "паспорта болельщика" Fan ID и посещение спортивных мероприятий, использующих эту систему.
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Роднина - о бойкоте фанатами Fan ID: что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять?
Депутат Государственной Думы Ирина Роднина высказалась о протестах фанатских объединений "Спартака" и "Ростова", объявивших о бойкоте системы персональной идентификации Fan ID.
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