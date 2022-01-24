СМИ: клубы РПЛ предлагают отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат

Клубы РПЛ на ближайшем исполкоме РФС предложат внести правки, которые касаются сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчетности в РПЛ.

Фото: ТАСС





После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "



Сейчас в РПЛ зимний перерыв. Команды проводят тренировочные сборы. Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.



Источник: По информации источника, клубы считают, что для лиги это слишком дорого. Кроме того, тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи. Также приводятся аргумент, что к новому штамму омикрон следует относится, как к легкому ОРВИ. Клубы предлагают ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями.После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский " Зенит ". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает " Динамо " (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне стыковых матчей располагаются "Нижний Новгород" (19 очков) и " Ростов " (18 очков). В зоне вылета - " Уфа " (16 очков) и "Химки" (14 очков).Сейчас в РПЛ зимний перерыв. Команды проводят тренировочные сборы. Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.Источник: Чемпионат