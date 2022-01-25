Оба игрока тренируются на поле. При этом пока они не включены в общую группу команды, сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Напомним, ранее "Спартак" сообщил, что Максименко и Кофрие тренируются по индивидуальной программе из-за повреждений.
Отметим, что "Спартак" пребывает в ОАЭ, где проходят зимние сборы команды. "Красно-белые" ушли на зимний перерыв в РПЛ, располагаясь на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. В активе московской команды 23 набранных очка.
Источник: Sport24
Максименко и Кофрие вернулись к тренировкам на поле
Вратарь "Спартака" Александр Максименко и защитник Максимилиано Кофрие приступили к тренировкам с командой на зимних сборах.
Фото: "Спартак"