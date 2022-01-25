Помимо основной суммы трансфера, предполагается выплата бонусов, связанных со спортивными достижениями Адамова в петербургском клубе. В частности, речь идет о результативных действиях и количестве игр, сообщает Матч ТВ.
Отмечается, что "Локомотив" предлагал "Уралу" за Адамова четыре миллиона евро. Однако екатеринбургский клуб предпочел сделку с "Зенитом". Сам футболист отдавал предпочтение переходу в петербургский клуб.
Напомним, что накануне "Зенит" объявил о переходе Адамова из "Урала". Защитник заключил контракт, который будет действовать до конца сезона-2025/26.
СМИ: сумма трансфера Адамова из "Урала" в "Зенит" составила три миллиона евро
Сумма трансфера защитника Арсена Адамова, накануне перешедшего из "Урала" в "Зенит", составила три миллиона евро.
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