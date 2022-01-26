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Широков: слава богу, что Хендрикс перешел в "Фейеноорд". Для "Спартака" это очень хорошо

Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на переход полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса в "Фейеноорд".
Фото: "СЭ"
Накануне "Фейеноорд" арендовал Хендрикса у "Спартака". Соглашение рассчитано до окончания следующего сезона. У роттердамского клуба есть опция выкупа игрока.

Широков в своем комментарии порадовался уходу Хендрикса из "Спартака". По его словам, такой шаг полезен для клуба.

"Слава богу, что Хендрикс перешел в "Фейеноорд". Для "Спартака" это очень хорошо. Им нужно было очистить легионерскую позицию. Я не думаю, что он погоду делал в "Спартаке". Трудно оценить игрока, если он играет так мало. Ничем выдающимся пока он не запомнился за этот год", - заявил Широков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Широков Хендрикс Спартак
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